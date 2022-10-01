شاهد... معركة شرسة بين مشجعي الكرة في الدوري الإنجليزي

اشتبك مشجعو كرة القدم الذين يتبعون لفريق ريكسهام بالدوري الانجليزي، في معركة شرسة مع مشجعي الفريق المنافس قبل مباراة الدوري الوطني بعد ظهر اليوم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت لقطات مروعة اللحظة التي ركضت فيها مجموعات من الرجال يُعتقد أنهم من مشجعي ريكسهام وأولدهام أثليتيك تجاه بعضهم البعض بينما تكدس ضباط الشرطة في محاولة لمنع الفوضى.

عنف ومشاجرة

ويمكن رؤية المشاغبين وهم يلكمون ويركلون بعضهم البعض بعنف في منتصف الشارع في فيلسورث، أولدهام في مانشستر الكبرى.

ويبدو أن اللقطات صورت أمام أحد المتاجر الشهيرة، بعد أن تدفق المشجعين من حانة The Millgate في Ashton Road West ، Failsworth.

وأشارت أحد التقارير إلى أن مشجعي ريكسهام ربما كانوا في الواقع يقاتلون مجموعة يمينية متطرفة.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الشجار على بعد أكثر من أربعة أميال من ملعب أولدهام، باونداري بارك.