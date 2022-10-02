كواليس تجريد أبناء أمير الدنمارك الأربعة من اللقب الملكي

تحدث الأمير يواكيم من الدنمارك عن قرار الملكة مارجريت الأخير بتجريد أطفاله الأربعة من ألقابهم الملكية، قائلاً: إن العلاقات داخل العائلة "معقدة" حاليًا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، اعتبارًا من 1 يناير ، سيصبح الأمير نيكولاي ، 23 عامًا ، والأمير فيليكس ، 20 عامًا ، والأمير هنريك ، 13 عامًا ، والأميرة أثينا ، 10 أعوام ، كونتيسات وكونتيسات، وسيُعرف باسم أصحاب السعادة ، وليس صاحب السمو الملكي .

كواليس تجريدهم من الالقاب الملكية

في مقابلة جديدة نشرتها Danish outlet B.T. ، ناقش الأمير وزوجته الأميرة ماري ، والدة طفليه الصغيرين ، علاقتهما مع شقيقه الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته ولي العهد الأميرة ماري.

خرجت ماري في دعم علني لتحرك حماتها أثناء حديثها في مقابلة مع إيكسترا بلاديت في كوبنهاجن يوم الجمعة ، قائلة إنه في حين أن التغيير يمكن أن يكون صعبًا للغاية ويمكن أن يضر حقًا ... هذا لا يعني أن القرار ليس هو الصحيح.

العائلة الماليكة بالدنمارك

وأوضحت الصحيفة، أن الابن الأكبر للأميرة ماري المولودة في أستراليا ، 50 عامًا ، وفريدريك هو الأمير كريستيان ، 16 عامًا ، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش.

لم يتأثر أطفال فريدريك وماري الأربعة - الأمير كريستيان ، 16 عامًا ، والأميرة إيزابيلا ، 15 عامًا، والتوأم الأميرة جوزفين والأمير فنسنت ، 11 - بقرار الملك لأنهم أحفاد مباشر للملك المستقبلي.