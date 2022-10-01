فتاوى تشغل الأذهان.. نقل وزرع عضو من متوفى إلى شخص حي جائز بشروط .. حكم شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة.. رمضان عبد المعز: سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه وترك 124 ألف صحابي

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الإفتاء تجيب

حكم شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

قالت دار الإفتاء المصرية ان العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وأوضحت الدار عبر فيسبوك أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.

وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه وترك 124 ألف صحابي

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن أحباب النبي –صلى الله عليه وسلم- هم امته التي اشتاق لرؤيتها، مضيفا"كلنا مشتاقين لرؤية الرسول في المنام وزيارته، ولكن هل فكرنا في أن الرسول يشتاق لنا".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية دي ام سي، اليوم السبت، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان حريص جدًا على أمته ويحبهم بشدة، موضحًا أن النبي –عليه أفضل الصلاة والسلام- انتقل إلى جوار ربه وترك 124 ألف صحابي، بينهم 10 آلاف دفنوا في البقيع، وحينما تحدث مع صحابته عن أمنيته بالروضة الشريفة، فقال " ليتَ أنَّا نرى إخوانَنا قالوا: يا رسولَ اللهِ ألسنا إخوانَك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قومٌ آمنوا بي ولم يرَوني".



وأوضح أن سيدنا رسول –صلى الله عليه وسلم- قال للصحابة: "إِنَّ مِنْ ورائِكُم زمانُ صبرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فيه أجرُ خمسينَ شهيدًا منكم، قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم"، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- وضع مكافأة للأجيال التي أمنت به ولم تراه وسارت على نهجه وعلى أثره واقتدت بهديه بأن أجره اجر 50 من الشهادة، وهذا لأن الصحابة يجدون على الخير أعوانًا وهم لا يجدون على الخير أعوانا.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الإفتاء تجيب

كيفية قضاء الصلوات الفائتة .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن أسهل طريقة أن يصلي مع كل فرض حاضر فرض من الصلاة الفائتة.

الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

حكم شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة تعنى الذبيحة وتؤدى عن المولود فى اليوم السابع او إن لم يتمكن الشخص من أدائها فى تلك الايام فيجوز أن يفعلها فى أى يوم من العمر شاء .

وأضاف أن الذبح من الأمور الواجبة حتى يتحقق القصد منها أما شراء اللحم دون الذبح أو اخراج مال عنها فلا يحققها وإنما يكون فى تلك الحالة من باب التصدق مشيراً الى انه لا يشترط فى توزيع العقيقة مراً معين معين فيمكن اخراجها نيئة او مطهية او ان يطهيها الانسان ويطعم منها .