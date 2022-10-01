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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير:استدعاء 300 ألف جندي روسي للمساهمة في تأمين 4 مقاطعات جديدة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال  اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إعلان التعبئة الجزئية في روسيا ليتم استدعاء 300 ألف جندي يساهمون في تأمين الاربع مقاطعات التي تم الإعلان عن ضمها.

أوضح الحلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" خطاب الرئيس الروسي بوتين الأخير تضمن عدد من الحقائق، وكل نقطة قالها هى نقطة حقيقية وصحيحة.

أكمل:" خطاب بوتين كان استراتيجيا وحلل التاريخ، وكان موجها للداخل الروسي في المقام الأول، حيث كان بمثابة رسالة أنه ينقذ روسيا من الغرب وأمريكا، ليتم وضع موسكو في المكان الصحيح.
 

خطاب بوتين الرئيس الروسى موسكو أمريكا روسيا

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