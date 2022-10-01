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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير العدل: الرئيس السيسي أكد على صون هيبة القضاء المصري.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه التقى- ومعه رؤساء الهيئات القضائية- بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم؛ بمناسبة يوم القضاء المصري، مشيرا إلى أن هذه المناسبة أسس لها الرئيس السيسي في العام الماضي؛ تكريما للقضاء المصري.

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واضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن هذا اليوم هو بمثابة تقدير لمجهود القضاة الكبير الذي يبذلونه من أجل خدمة المواطنين والوطن، في تحقيق العدالة وردّ الحقوق لأصحابها، موضحا أن الرئيس السيسي أكد اليوم على صون وهيبة القضاء المصري شكلا ومضمونا.

وأوضح وزير العدل، أن هناك عدة أمور مطلوبة حتى تتحقق هيبة القضاء، ومنها: توفير مكان لائق لعمل القضاة به، من حيث تطوير المحاكم؛ كي تليق بالقاضي والمتقاضي.

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