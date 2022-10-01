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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان تحتل المركز الثالث بـ إعلام القاهرة

صدى البلد

احتلت المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان المركز الثالث علي مستوي مجلات كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بعد مجلتي المجلة المصرية لبحوث الإعلام أولاً ، والمجلة المصرية لبحوث الرأي العام ثانياً.

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نجحت " المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان " الصادرة عن جامعة القاهرة ، كلية الإعلام ،قسم العلاقات العامة والإعلان في تحقيق معايير اعتماد معامل " ارسيف Arcif " المتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبلغ عددها (32) معياراً ،ووفقاً للتقرير السنوي للمجلات للعام 2022 ، حصلت المجلة علي ترتيب متقدم في تخصص الإعلام والإتصال من إجمالي عدد مجلات (22) متخصصة علي المستوي العربي ،وأن معامل ارسيف قام بدراسة وفحص بيانات ما يزيد عن (5100) مجلة علمية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من (1400) هيئة علمية في (20) دولة عربية .

كلية الإعلام الدكتورة حنان جنيد معامل اعتماد جديد نشر البحوث المعتمدة المجلة العلمية بحوث العلاقات العامة والإعلان المركز الثالث Jobs Education

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