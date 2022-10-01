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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أول أيام الدراسة.. رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب تنس الطاولة |صور

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولة

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جوله تفقدية منذ قليل للتأكد من سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول من العام الدراسى الجديد 2022-2023 .

وقام الدكتور محمد عثمان الخشت ، بمشاركة مع الطلاب بلعب تنس الطاولة، في وجود عدد من المسؤولين بجامعة القاهرة وسط فرح عدد كبير من الطلاب ، بالاضافة إلى التقاط الطلاب عدد من الصور التذكارية معه .

كانت جامعة القاهرة قد بدأت فعاليات استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد وذلك الساعة 11.00 صباحًا أمام قبة الجامعة، حيث بدأ تالفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعقبها تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.

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يتضمن برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب :  

النشاط الرياضي :
- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة انجليزي  - بالاضافة لعرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة  - ترابيزة تنس طاولة - ملعب كرة الريشة.

النشاط الثقافي:
تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية) - معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.

الأسر الطلابية:
عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.

النشاط الفني :
عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية - وورشة فنون تشكيلية.

النشاط الاجتماعي:
عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات - توزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدارت.

الإرادة والتحدي :
من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها - يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.

الجوالة والخدمة العامة:
تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة - ماركية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.

الاتحادات الطلابية:
عرض بانوراما مصورة تحت عنوان (من أجل مصر) تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة - توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة - توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال - ألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولة

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (2)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (2)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (3)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (3)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (4)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (4)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (5)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (5)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (6)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (6)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (7)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (7)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (8)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (8)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (9)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (9)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (10)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (10)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (11)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (11)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (1)
رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب لعب كرة تنس الطاولةjfif (1)
الخشت جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة تنس الطاولة لعب تنس الطاولة للعام الدراسي الجديد وذلك فعاليات جامعة القاهرة في استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد Jobs Education

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