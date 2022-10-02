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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية| عقد الاجتماع 79 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي

صدى البلد

عقدت لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون بمدينة الدمام، اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة  محافظ البنك المركزي السعودي -رئيس الدورة الحالية- الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، بحضور مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إبراهيم الزعابي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم بن عبدالله العمري، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد هارون، بمشاركة  الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.


وبحث  أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون في المجال النقدي، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي، إلى جانب استعراض أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي خلال المدة الماضية، وأحدث التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.

البنك المركزي الخليج العربي محافظ البنك المركزى الجهاز المصرفي

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