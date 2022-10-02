محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

أكد نشأت محمود عبد العليم، محامي عائلة صيدلي حلوان والمستشارة القانوني للجالية المصرية السعودية والخليج، أنه يوم الحادث بالليل طلب منه اصدقاء ولاء أخذ حقه بعد انتشار حديث عن انتحاره، قائلا: "الواقعة ليست انتحار وابنه السبب الأول في عدم تصديقي بمزاعم الانتحار".

وروى نشأت محمود عبد العليم، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل رواية ابن صيدلي حلوان التي تكشف خيوط الجريمة قائلا: "ابن ولاء قال جدو قالي ما أقولش مين ضرب بابا، وابن ولاء أشار إلى أحد الأشخاص في التحقيق وقال ده اللي حدف بابا".

الطفل يونس

وطالب المحامي نشأت محمود عبد العليم، بمواجهة بين الطفل ابن ولاء صيدلي حلوان والمتهمين دون تواجد أحد أثناء التحقيق مع الطفل يونس ابن ولاء، موضحا أن الابن الصغير الآن شهد أكبر جزء من الواقعة، والوضع الان تحت التحقيق وفى انتظار الطب الشرعي وتحريات المباحث.