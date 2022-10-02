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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تنجب طفلتها بالشارع خلال توجهها إلى المستشفى

الام
الام

في واقعة غريبة للغاية، أنجبت أم وهي في طريقها إلى المستشفى، بعد أقل من ساعة من دخولها في المخاض.

بداية القصة

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، أنجبت أليسون مايكل، التي تعيش في ويستفيلد تاونشيب بولاية أوهايو، طفلة قبل أسبوعين ، وبعد حوالي ساعة من دخولها في  المخاض وهي بطرقها إلى المستشفى. 

الام

 

كانت الشابة من المفترض أن تلد  في 13 أكتوبر، لكنها انجبت في وقت مبكر عن ميعاد ولادتها.

ولكن بدلاً من الانتظار للوصول إلى المستشفى، فاجأت والدتها ووالدها بإنجابها لطفلتها عندما خرجوامن المنزل. 

الحظ يحالفها

لحسن الحظ ، ولدت الشابة طفلتها بصحة جيدة، وتم نقل الطفلة مع والدتها إلى مستشفى قريب.

و كان وزن الطفل أقل من خمسة أرطال عند الولادة - وهو أمر متوقع عندما يكون لديك أكثر من أسبوعين سابق لأوانه - ولكن من المقرر أن تخضع لفحص طبي في غضون أيام قليلة. وأشاد رئيس Westfield Fire Brian Cavanaugh بفريقه بعد الحدث.

المخاض “ديلي ستار ولاية اوهايو المستشفى

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