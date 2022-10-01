هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال التعاملات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل حيث انتهت تعاملات اليوم بخسارة المعدن الأصفر عيار 21 نحو 14 جنيهًا للجرام مقارنة بسعره أمس الذى سجّل 1130 جنيهًا للجرام.

هبوط مُتتالٍ في أسعار الذهب

منذ صباح اليوم الباكر السبت 1 أكتوبر 2022 سجّلت أسعار الذهب تراجعًا حيث فقد عيار 24 حوالي 8 جنيهات للجرام حيث جاءت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية ما يلي :-

- انخفاض سعر الذهب عيار 24 حوالي 8 جنيهات للجرام

-انخفاض سعر الذهب عيار 21، حوالي 7 جنيهات للجرام

-انخفاض سعر الذهب عيار 18 حوالي 5.5 جنيه للجرام

- فيما فقد الجنيه الذهب حوالي 56 جنيهًا

سعر الذهب الآن في مصر السبت 1 أكتوبر 2022

-سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1277.75 جنيه.

-فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1118 جنيهًا .

-كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 958.25 جنيه.

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد سجل 745.25 جنيهًا.

انخفاض ثانٍ لـ أسعار الذهب السبت 1 أكتوبر 2022

وفى منتصف التعاملات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ثانيًا ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا داخل الأسواق المصرية 1117 جنيهًا للجرام بعد أن سجل فى التعاملات الصباحية 1118 جنيهًا للجرام.

وعليه سجلت أسعار الذهب

- عيار 21 سعر 1117 جنيهًا للجرام

- عيار 24 سعر 1276.5 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 18 سعر 957.4 جنيه

-سعر الجنيه الذهب سجل 8936 جنيهًا.

واختتمت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت بانخفاض ثالث وهو الأكبر حيث سجل سعر الذهب عيار 24، انخفاضًا حوالي 2.25 جنيه، فيما انخفض سعر الذهب عيار 21، نحو 2 جنيه للجرام، فيما انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 1.65 جنيه للجرام.

فيما خسر سعر الجنيه الذهب حوالي 65 جنيهًا ليصل إجمالي قيمة الجنيه الذهب حوالي 8936 جنيها، وذلك بعد أن سجّل أمس نحو 9000 جنيه، كما سجّلت أسعار الذهب أمس ارتفاعًا حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 1128 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن فى مصر

وتسجل أسعار أسعار الذهب الآن ما يلي

- يسجل سعر الذهب عيار 21 سعر 1115 جنيهًا للجرام

- يسجل سعر الذهب عيار 18سعر 955.75 جنيه للجرام

-يسجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1274.25 جنيه للجرام

-يسجل سعر الجنيه الذهب 8920 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا

وتشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعًا حيث سجلت العقود الفورية للذهب خلال نهاية التعاملات بنسبة 0.02% لتسجل الأوقية 1660.98 دولار أمريكي، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.02% لتسجل الأوقية سعر 1668.30 دولار تزامنًا مع إجازة البورصة العالمية.