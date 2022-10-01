أخبار التوك شو.. هبوط مستمر في أسعار الذهب.. والأرصاد تُحذر من طقس أيام الدراسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر عدد من القراء ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدأ بالفعل منذ ٢٣ سبتمبر الحالي، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ ٣ أيام بدرجتين أو ثلاثة عن معدل درجات الحرارة الطبيعي في شهر سبتمبر.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت .

سعر الدولار



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.60 جنيه للبيع، و19.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو



سعر اليورو 19.05 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم السبت 1-10-2022.

أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا



وأضافت "غانم" أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن يستمر اليوم وغدًا، مشيرة إلى أن أغلب الكتل التي تتأثر بها البلاد قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث تتسبب في زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذا العام الدراسي يعد عامًا خفيفًا وسعيدًا على الطلاب وأولياء الأمور وذلك لما تشهده المرحلة الابتدائية من تخفف بالنسبة لمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث لن يتم مواجهة مشكلة العام الماضي.



وأضاف "شحاتة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه سيتم نقل التدريبات والأنشطة إلى دليل المعلم والمحافظة على المفاهيم الأساسية في الكتاب المدرسي ووضع هذه المفاهيم في ضوء عدد الساعات المخصصة للتدريس.

قال طلعت حسن، مدير مديرية تموين الجيزة، إنه تم بدء صرف السلع التموينية المُدعمة ضمن مقرات شهر أكتوبر حيث يتوفر حوالي 30 سلعة غذائية بعد إضافة سلعة أُخرى على الـ 29 سلعة، مؤكداً توافر جميع السلع الغذائية من زيت، وأرز، ومكرونة، وفول، وسكر، ودقيق .



وأضاف "حسن" خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن يتم صرف هذه السلع ابتداءاً من اليوم من خلال فروع جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، والبدانيين التموينيين، بجانب صرف الحزمة الاجتماعية الإضافية.

كشفت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، بداية تعاملاها مع الببغاوات وتربيتها معها داخل المنزل، موضحة أن والدتها تحبها وهي من عودتها عليها.

وقالت سارة هيثم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنها كانت تغير من شقيقها فور ولادته، ما دفع والدتها لإلهائها بالطيور والحيوانات.

كشف حسن شحاتة أستاذ مناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، عن عدد من ملامح العام الدراسي الجديد الذي انطلق رسميا اليوم في عدد من المدارس.

إلغاء الامتحانات

وأشار"شحاتة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" إلى أنه تم إلغاء الامتحانات للصفين الرابع والخامس وتحويلها إلى علامات تشير إلى مستوى الطالب هل يحتاج إلى مزيد من الرعاية أم اجتاز المرحلة بنجاح؟.

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، منوهاً أن في عامي 2016،و2017 كانت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات عالية للغاية، حيث سجلت حوالي 12%.



وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفيةمع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم تبنوا عنصر الاستدامة في هذه الحملات، حيث يتم الكشف كل عام دراسي على حوالي 16 ألف سائق الحافلة المدرسية، وبالتالي تم تخفيض نسبة التعاطي من 12% إلى أقل من 1% في الوقت الحالي.