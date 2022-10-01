ذكي مثل الأطفال ويسمع ويتكلم.. ما لا تعرفه عن حياة الببغاء.. فيديو

كشفت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، بداية تعاملاها مع الببغاوات وتربيتها معها داخل المنزل، موضحة أن والدتها تحبها وهي من عودتها عليها.



وقالت سارة هيثم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنها كانت تغير من شقيقها فور ولادته، ما دفع والدتها لإلهائها بالطيور والحيوانات.

معظم البببغاوات تحب الكلام

وأكدت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، أنها بدأت بالتعامل مع العصافير ومن ثم اتجهت إلى الببغاوات، موضحة أن معظم الببغاوات تحب الكلام وتصدر أصواتا، وتتعلم التواصل بالكلام من خلال تقليد البشر.

وأوضحت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، أن ذكاء الببغاء يشبه ذكاء الأطفال في سن 4 أو 5 سنوات، وتسمع الكلام وتفهمه وتتفاعل معه.

