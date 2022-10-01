عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكي مثل الأطفال ويسمع ويتكلم.. ما لا تعرفه عن حياة الببغاء.. فيديو

سارة هيثم
سارة هيثم

كشفت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، بداية تعاملاها مع الببغاوات وتربيتها معها داخل المنزل، موضحة أن والدتها تحبها وهي من عودتها عليها.

txt

لميس سلامة: يارب عام دراسي يكون شايل الخير لكل طلابنا| فيديو

txt

لميس سلامة ترقص بسعادة مع ببغاء في استديو صباح البلد | شاهد


وقالت سارة هيثم، خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنها كانت تغير من شقيقها فور ولادته، ما دفع والدتها لإلهائها بالطيور والحيوانات.

 

معظم البببغاوات تحب الكلام

وأكدت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، أنها بدأت بالتعامل مع العصافير ومن ثم اتجهت إلى الببغاوات، موضحة أن معظم الببغاوات تحب الكلام وتصدر أصواتا، وتتعلم التواصل بالكلام من خلال تقليد البشر.

وأوضحت سارة هيثم، مطربة ومدربة ببغاوات، أن ذكاء الببغاء يشبه ذكاء الأطفال في سن 4 أو 5 سنوات، وتسمع الكلام وتفهمه وتتفاعل معه.
 

البغبغانات سارة هيثم لميس سلامة صدى البلد صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

3 صفقات جديدة.. مرتضى منصور يزف بشرى لجماهير الزمالك

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

بـ 4 مليار دولار استثمارات جديدة.. مصر ستنتج الهيدروجين الاخضر من النفايات|تفاصيل

بدء صرف السلع التموينية والمنح الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

القبض علي أجنبي وشريكه لتزويرهما المستندات الرسمية بالقاهرة

ذكي مثل الأطفال ويسمع ويتكلم.. ما لا تعرفه عن حياة الببغاء.. فيديو

كولر عنده قناعة.. فرج عامر: طاهر محمد طاهر وكهربا هيكونوا نجوم الدوري

ضبط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقهوة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عند تناولها|تفاصيل

إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

في اليوم العالمي لـ القهوة.. معلومات صادمة وأضرار لن تتوقعها| تفاصيل

فيديو

مهددة بالموت.. الثروة الداجنة بمصر في مأزق| تفاصيل مهمة

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ