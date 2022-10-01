لميس سلامة ترقص بسعادة مع ببغاء في استديو صباح البلد | شاهد

استضافت الإعلامية " لميس سلامة " ، صانعة المحتوى الخاص بالطيور على تيك توك والمطربة " سارة هيثم " ، وقالت إن حبها طيور " الببغاوات " كان بسبب حب والدتها وخالتها لهم ، مشيرة إلى أن والدتها أشغلتها بهم بسبب غيرتها من أخوها الصغير بعد ولادته .

وقالت " سارة هيثم " ، إن معظم أنواع " البغبغانات قادرة على التكلم ، ولكن هناك أنواع قابلة للحديث أكثر من الأخرى ، وأنواع تتواصل بـ " الصفارة " .

وتابعت " سارة هيثم " ، أن ذكاء الببغاوات " يضاهي سن الأطفال في عمر 5 سنوات .

وقام أحد الببغاوات في استديو " صباح البلد " بتحية الإعلامية “ لميس سلامة “ من خلال الصفير ، والرقص على أحد أغاني ، وكانت ” سلامة ” سعيدة بحركاته وترقص معه .