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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس سلامة ترقص بسعادة مع ببغاء في استديو صباح البلد | شاهد

الإعلامية لميس
الإعلامية " لميس سلامة "

استضافت الإعلامية "  لميس سلامة   " ، صانعة المحتوى الخاص بالطيور على تيك توك والمطربة  " سارة هيثم  " ، وقالت إن حبها طيور " الببغاوات " كان بسبب حب والدتها وخالتها لهم ، مشيرة إلى أن والدتها أشغلتها بهم بسبب غيرتها من أخوها الصغير بعد ولادته .

وقالت " سارة هيثم " ، إن معظم أنواع " البغبغانات قادرة على التكلم ، ولكن هناك أنواع قابلة للحديث أكثر من الأخرى ، وأنواع تتواصل بـ " الصفارة " .

وتابعت " سارة هيثم " ، أن ذكاء الببغاوات " يضاهي سن الأطفال في عمر 5 سنوات .

وقام أحد الببغاوات في استديو " صباح البلد "  بتحية الإعلامية “ لميس سلامة “ من خلال الصفير ، والرقص على أحد أغاني ، وكانت ” سلامة ” سعيدة بحركاته وترقص معه . 

لميس سلامة توك شو سارة هيثم مدربة ببغاوات صباح البلد الإعلامية “ لميس سلامة

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