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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 هبوطا قويا على المستوى العالمي ، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1,660 دولارًا بعد ، مُتأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

وهبطت أسعار الذهب بهذه القوة متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عامًا، وصعود عوائد سندات الخزانة إلى مستويات قياسية، إذ وصل مؤشر الدولار عند 114.130  نقطة ليحلق عند أعلى مستوياته منذ 20 عامًا .

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تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 - 9 - 2022

الذهب يتكبد خسائر اليوم الجمعة 29-9-2022

الذهب

وتعرّض الذهب لضغوطات بفعل زيادة الفائدة التي تعد الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25%.

انهيار أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,660 دولار  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 90 دولارًا في الاوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

على المستوى المحلي ، هبطت أسعار الذهب اليوم السبت 1-10-2022 بقيمة 3 جنيهات عن الامس ، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1113 جنيها بعد 1116 أمس و 1121 جنيهًا أول أمس الخميس، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد 33 جنيها ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1277 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1113 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

الذهب

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1113 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1117 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 87  جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1113 جنيهًا اليوم السبت  1-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم 

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1113 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1277 جنيهًا .

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1113 جنيهًا للبيع و 1117 للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 954 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم السبت عيار 14 : 742 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  اليوم السبت عيار 24 : 8,936 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم السبت عيار 24 : 1660 دولارًا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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