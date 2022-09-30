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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتكبد خسائر اليوم الجمعة 29-9-2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بنحو 6 جنيهات وسط تخلي أسعار الذهب عن مكاسبه المحققة أمس بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

 تراجع سعر الذهب لتداول الأوقية لمستوى 1659 دولارًا، نتيجة صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تعد الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي، وتوقعات قوية برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر وبمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد حققت ارتفاعًا قدره 2% خلال تعاملات أمس الأربعاء، في أكبر مكسب يومي لها منذ مارس الماضي، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية  إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 6 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام أسعار أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1126 جنيهًا.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1289 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 965 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 751 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9004 جنيهًا.

الذهب 

وأنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة الأربعاء الثامن والعشرين من سبتمبر 2022 عند أعلى مستوى في نحو أسبوع، وسط تراجع الدولار الأمريكي والعائد على سندات الخزانة الأميركية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.1% أو بحوالي 33.80 دولار إلى 1670 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.

وعلى الرغم من اتجاه الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية إلا أنه يتجه تسجيل خسائر شهرية وفصلية، ويرى محللو السوق أن السبب وراء خسائر الذهب هو ارتفاع كل من العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار.

ومع ذلك رحبت أسعار الذهب بقرارات بنك إنكلترا الصادرة اليوم إذ كشف عن عزمه على شراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة من الآن وحتى 14 أكتوبر .

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