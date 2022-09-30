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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستمرة في الإرتفاع خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تنكسر تلك الموجة الحارة يوم الإثنين القادم.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن خلال فترات المساء ودخول ساعات المغرب سيكون هناك نشاط للرياح يستمر حتى الساعات الأولى من الليل والصباح الباكر ويقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويجعلنا نشعر باعتدال الأجواء فترات المساء والليل.

 

 شبورة مائية خفيفة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك شبورة مائية خفيفة تتكون مع الساعات لمبكرة من اليوم على الطرق السريعة ، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية الأفقية.

 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية مصر القاهرة الكبرى شبورة مائية

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