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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 درجة .. تعرف على درجات الحرارة مع بداية أول يوم دراسة | فيديو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم السبت 1-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة  الأرصاد  الجوية أن فصل الخريف بدأ بالفعل منذ ٢٣ سبتمبر الحالي، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ ٣ أيام بدرجتين أو ثلاثة عن معدل درجات الحرارة الطبيعي في شهر سبتمبر.


بيان بدرجات الحرارة اليوم:
 

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمي 37

الدقهلية الصغرى 23 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة برنامج صباح البلد الأرصاد الجوية درجة الحرارة العظمى توك شو

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