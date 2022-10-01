أول يوم دراسي 2022 .. حالة الطقس في مصر

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث يستمر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشرقية.

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أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..وتكون حالة الطقس، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..وتشهد حالة الطقس، خلال أول أسبوع دراسي، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

انكسار الموجة الحارة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس سوف تشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس أول أسبوع دراسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 لـ 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 38 درجة

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31 والمحسوسة 34

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 36 والمحسوسة 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37 والمحسوسة 39

السويس الصغرى 24 والعظمى 36 والمحسوسة 38

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 والمحسوسة 40

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40 والمحسوسة 43

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 39 والمحسوسة 41

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 39 والمحسوسة 41

المنيا الصغرى 24 والعظمى 40 والمحسوسة 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41 والمحسوسة 43

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41 والمحسوسة 43