عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول يوم دراسي 2022 .. حالة الطقس في مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث يستمر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشرقية.

اقرا ايضاً: أول يوم دراسي

اقرا ايضاً: حالة الطقس في مصر

 

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..وتكون حالة الطقس، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء شديدة الحرارة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس أول أسبوع دراسي

متى تنتهي موجة الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..وتشهد حالة الطقس، خلال أول أسبوع دراسي، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

أول يوم دراسي..حالة الطقس في مصر..أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

 

انكسار الموجة الحارة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس سوف تشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس أول أسبوع دراسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 لـ 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 38 درجة

بورسعيد الصغرى 26  العظمى 31 والمحسوسة 34

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 36 والمحسوسة 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37 والمحسوسة 39

السويس الصغرى 24 والعظمى 36 والمحسوسة 38

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 والمحسوسة 40

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40 والمحسوسة 43

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 39 والمحسوسة 41

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 39 والمحسوسة 41

المنيا الصغرى 24 والعظمى 40 والمحسوسة 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41 والمحسوسة 43

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41 والمحسوسة 43

أول يوم دراسي حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس أجواء الطقس أخبار حالة الطقس أضرار الطقس الحار احوال الطقس العام الدراسي الجديد العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

أول حاكم عربي يجري اتصالا بـ بوتين بعد قرارات ضم 4 أقاليم أوكرانية

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يدعو رئيس الإيكاو لزيارة مصر.. والأخير يشيد باستضافتنا لقمة المناخ  

أجواء شديدة الحرارة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس أول أسبوع دراسي

بـ 5900 جنيه.. مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف

حريق افتراضي.. تجربة طواري لإخلاء المبنى الإداري لشركة الملاحة الجوية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح يستعد لقيادة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء الدراسة في 12 محافظة

أخبار التكنولوجيا|هواوي: نسير مع الحكومة المصرية للوصول لأهداف استراتيجية التنمية 2030.. ومايكروسوفت تحذر من هذه الروابط على لينكد إن

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الثالث .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

فيديو

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ