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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء شديدة الحرارة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس أول أسبوع دراسي

حالة الطقس
حالة الطقس

تبدأ غدا السبت، أول أيام العام الدراسي، وسط حالة الطقس الذي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، خلال هذا الأسبوع.

 

حالة الطقس أول أسبوع دراسي 

هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل حالة الطقس أول أسبوع دراسي، حيث يستمر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشرقية.

وتكون حالة الطقس، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس، خلال أول أسبوع دراسي، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل، تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

 

انكسار الموجة الحارة 

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس سوف تشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس أول أسبوع دراسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 36 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 لـ 35 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 لـ 38 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 لـ 40 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 لـ 43 درجة

الطقس حالة الطقس الطقس أول أسبوع دراسي درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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