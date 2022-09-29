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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متى تنتهي موجة الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تواصل درجات الحرارة، ارتفاعها المستمر على كافة أنحاء البلاد، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء سوف تظل شديدة الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية، حتى منتصف الأسبوع القادم.

حالة الطقس في مصر

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، أوضحت أنه يظل شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال ساعات الليل، يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتشهد حالة الطقس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، بمختلف الأنحاء، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة، خلال حالة الطقس، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء سوف  تبدأ في التحسن التدريجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، حيث تتراجع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بمعدل نحو درجتان إلى ثلاث درجات مئوية، لتعود الأجواء معتدلة على سواحل البلاد ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بينما يظل شديد الحرارة نسبيا على محافظات الصعيد.

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