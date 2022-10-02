اليوم العالمي للاعنف.. 30٪ من الأطفال الأستراليين ذوي الإعاقة يتعرضون للعنف

اللاعنف يتم الاحتفال باليوم العالمي للاعنف في 2 أكتوبر من كل عامـ بدأ اليوم العالمي للاعنف في 15 يونيو 2007.



اليوم العالمي للاعنف 2022: اللاعنف هو شعور والتزام لا يمكن فيه إيذاء أي شخص أو شيء. إنها قاعدة شخصية في التقاليد الهندية ، تمنع أي شخص من إيذاء شخص آخر. يتم تعليم الناس في جميع أنحاء العالم اتباع طريق اللاعنف. يتم الاحتفال باليوم الدولي للاعنف كل عام في جميع أنحاء العالم بهدف توعية الناس باللاعنف.



يحتاج الأطفال ذوو الإعاقة إلى اهتمام سياسي عاجل واستجابات واعية بالصدمات لتجاربهم مع العنف المنزلي والعائلي (DFV).



يوفر بحث ANROWS بقيادة سالي روبنسون من جامعة فليندرز أدلة على انتشار الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذين يعانون من DFV.

تبحث الدراسة ، "ربط النقاط: فهم تجارب DFV للأطفال والشباب ذوي الإعاقة داخل وعبر القطاعات" ، وجهات نظر الأطفال وأسرهم والعاملين لفهم أولوياتهم واحتياجاتهم الخدمية.

يحدد هذا البحث كيف يمكن للسياسات والأنظمة أن تكون أكثر وعيًا بالأطفال لخلق استجابات أفضل للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون من العنف المنزلي والعائلي .

وجد البحث الجديد الذي تضمن تحليلاً للبيانات المرتبطة بالدولة في أستراليا الغربية أن ما يقرب من 30٪ من الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي هم من الأطفال ذوي الإعاقة.

وبحسب ما نشره موقع medicalxpress،فقد كان الأطفال ذوو الإعاقة أكثر عرضة بكثير من الأطفال غير المعوقين للتواصل مع نظام حماية الطفل وللدخول إلى الرعاية خارج المنزل ؛ ويتضاعف احتمال دخول الأم إلى المستشفى بسبب اعتداء على DFV (8٪ مقارنة بـ 4٪).

تحدث الباحثون أيضًا بشكل مباشر إلى الأطفال والشباب والأسر والممارسين ، الذين كشفوا عن الآثار المزعزعة للاستقرار والعزلة لـ DFV على الأطفال والشباب ذوي الإعاقة وكيف يؤثر DFV على شعورهم بالأمان.

أظهر الأطفال والشباب علامات الصدمة نتيجة لتجاربهم مع DFV ووجدوا أنهم يعرفون المزيد عن العنف الذي تعرضوا له أكثر مما يفترضه العديد من البالغين.

أشارت الباحثة الرئيسية سالي روبنسون إلى أن الأطفال والشباب ذوي الإعاقة هم الأطفال أولاً قبل كل شيء. "إنهم أشخاص كاملون لديهم اهتمامات وروح الدعابة والمساهمات وشعور بالمرح. إنهم موضع تقدير ومحبوب. يعيش معظمهم مع أفراد عائلاتهم في شبكة من العلاقات ، كثير منها معقدة."



شارك الأطفال والشباب والأسر والممارسون الذين شاركوا في البحث تجاربهم في قوائم انتظار خدمة الدعم لمدة تصل إلى عام ، والعوائق التي تحول دون الحصول على الدعم من الوكالات الحكومية والمساعدة المالية ، والخوف من الأذى أثناء زيارات الوالدين العنيفة مع الأطفال وانقطاع الرعاية عندما لا يحضر مقدمو الخدمة المواعيد.

تروي هذه القضايا قصة نظام لا يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون من العنف ، وهي دليل على الحاجة الملحة للاهتمام بالسياسات من جميع مستويات الحكومة.

قال روبنسون ، "إن التمثيل المفرط للأطفال والشباب ذوي الإعاقة ليس بسبب الأطفال أنفسهم. في دراستنا ، كان لدى الأطفال وأسرهم احتياجات غير ملباة للدعم ، ولديهم أنظمة خدمة غير مستجيبة وحرمان متقاطع يتعلق بالعنف والفقر ، أزمة السكن والتمييز. وغالبًا ما تشمل ظروفهم المعقدة والمضاعفة الإعاقة ، لكن الإعاقة لم تكن الدافع وراء العنف المنزلي والعائلي ".

في غياب المساعدة الماهرة في الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعانون من DFV ، وجد الباحثون أن قدرًا كبيرًا من الدعوة والمثابرة من قبل الأسرة والممارسين الداعمين كان مطلوبًا للوصول إلى الدعم المطلوب للأطفال.

يمكن أن تكون المناصرة الفعالة تحديًا بشكل خاص لأفراد الأسرة الذين يعانون من DFV أنفسهم مع العديد من الضحايا والناجين الذين أبلغوا أنه من الصعب ترك السكن غير الآمن عندما لا يكون من السهل الوصول إلى الدعم البديل للأطفال والشباب ذوي الإعاقة من خلال خدمات الدعم العائلي أو الإعاقة أو دعم الأسرة .

بالنظر إلى الطبيعة المتداخلة للتحديات التي يواجهها الشباب ذوو الإعاقة وأسرهم ، وجد هذا البحث أنه من الضروري تضمينهم في تصميم السياسات والاستجابات التي تركز على الطفل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ANROWS ، بادما رامان PSM ، إنه يجب على الحكومات الاستجابة على وجه السرعة للاحتياجات غير الملباة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذين يعانون من DFV بطرق هادفة وعملية. "يجب ألا يعتمد وصول الأطفال إلى دعم الإعاقة والعنف المنزلي والعائلي على أسرهم وقدرة الممارسين على التفاوض باستمرار حول الحواجز نيابة عنهم.

"الدعم من حيث المبدأ وحده لا يكفي الاستراتيجيات الملموسة والملائمة للغرض ضرورية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة وأسرهم."

وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن معالجة العنف الأسري والمنزلي والجنسي من الأولويات. "تلتزم حكومة العمل الألبانية بضمان أن تكون سلامة كل امرأة وطفل أولوية وطنية وبتحسين حياة الأطفال ذوي الإعاقة.

"سنطلق الخطة الوطنية التالية لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال في أكتوبر والتي ستتناول بشكل مباشر القضايا التي أثيرت في التقرير."