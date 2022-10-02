جامعة كفر الشيخ: وصلنا للمراحل الأخيرة للانتهاء من مستشفى الطوارئ على مساحة 5 آلاف متر

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة في المرحلة الأخيرة لتشطيب مستشفى الطوارئ.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ تعتبر من أكبر مستشفيات الطوارئ على مستوى الجمهورية”، لافتا: “المستشفى تقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتشمل دور أرضي و9 أدوار متكررة”.

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،: “حجم الاستثمارات في المستشفى بلغ 2.5 مليار جنيه، وهو حجم استثمار ضخم في المنظومة الصحية والتعلمية بكفر الشيخ وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي”.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،: “الرئيس السيسي وجه خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات باعتبارها مشروعات قومية تخدم محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة”.

