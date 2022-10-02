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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة كفر الشيخ: وصلنا للمراحل الأخيرة للانتهاء من مستشفى الطوارئ على مساحة 5 آلاف متر

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة في المرحلة الأخيرة لتشطيب مستشفى الطوارئ.

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وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ تعتبر من أكبر مستشفيات الطوارئ على مستوى الجمهورية”، لافتا: “المستشفى تقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتشمل دور أرضي و9 أدوار متكررة”.

 

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،: “حجم الاستثمارات في المستشفى بلغ 2.5 مليار جنيه، وهو حجم استثمار ضخم في المنظومة الصحية والتعلمية بكفر الشيخ وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي”.

 

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ،: “الرئيس السيسي وجه خلال زيارته التاريخية لجامعة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات باعتبارها مشروعات قومية تخدم محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة”.
 

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