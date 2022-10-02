ستصاب بالبقع الداكنة.. ابتعدي عن خطأ إزالة الشعر بالشمع

تسهر بعض الفتيات بالحرج الشديد نتيجة لظهور الشعر الزائد فى الأرجل أو اليدين والبعض يابجئن لازالت بالشمع غنا الأضرار.



لماذا تظهر البقع الداكنة؟

هذه البقع الداكنة هي في الواقع مسام القدمين والتي تبدو سوداء لأسباب عديدة. قد يكون أحد هذه المشاكل هو التراخي في وضع الشريط وسحبه أثناء إزالة الشعر بالشمع ، مما يؤدي إلى عدم خروج الشعر بالكامل من المسام ويظهر على شكل بقع سوداء أو حمراء.

تكون مسام القدمين أكبر قليلاً مقارنة باليدين ، حيث تتراكم الأوساخ بسهولة. لهذا السبب تبدو مسام القدمين أكثر قتامة. يمكن أن تساعد بعض النصائح البسيطة بشكل كبير في التغلب عليها.

القيام بالتنظيف



للحفاظ على نضارة الوجه ، يتم تقشيره بانتظام. وبالمثل ، فإن القدمين تحتاج أيضًا إلى الدعك . مقشر يزيل الجلد الميت وينظف المسام. ومع ذلك ، فإن أجهزة تنقية الوجه الشائعة ليست فعالة على القدمين. لذلك ، إذا أردت ، استخدمي مقشر الجسم المحضر في المنزل أو المأخوذ من السوق.

ترطيب وتدليك

من المهم أيضًا ترطيب وتدليك القدمين. ضعي مرطبًا غنيًا خاصة بعد إزالة الشعر بالشمع. يمكنك أيضًا اختيار خيارات مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند لتدليك القدمين. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا إعطاء تدليك جيد للقدمين عن طريق إضافة فيتامين هـ إليها.

انظر إلى الشفرة



إذا كنت تقوم بالحلاقة بدلاً من الشمع ، فمن المهم تغيير الشفرة من وقت لآخر. احرصي على تغيير الشفرات قبل حلق الساقين ، حيث إن ماكينة الحلاقة القديمة لا تشد الشعر تمامًا. بسبب هذا الجزء من الشعر يبقى في المسام وتبدأ البقع في الظهور.

خيار النبات أو الطماطم

الخيار أو الخيار أو الطماطم خيارات جيدة لإزالة الجلد الميت من القدمين والحفاظ على ترطيب البشرة ونعومتها. يجب أن تجرب ذلك مرة واحدة في الأسبوع ، يمكنك وضع عصير أي واحد من هؤلاء الثلاثة في القدمين. مع هذا ، ستكون مسام القدمين نظيفة تمامًا أيضًا