6 أنواع من الفاكهة تنظف أوردة القلب وتقلل خطر الإصابة بالنوبات

لجعل القلب صحيًا وقويًا ، يجب تناول الفاكهة، الفاكهة لها القدرة على تحسين صحة القلب استهلاك الفاكهة يقلل من مستوى ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول ، وهي أكبر أسباب الإصابة بأمراض القلب.

النظام الغذائي له الدور الأكبر في الحفاظ على صحة القلب



وبحسب ما نشره موقع هيلثي يعود سبب ثلث الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى أمراض القلب. النظام الغذائي له الدور الأكبر في الحفاظ على صحة القلب. يُعتقد أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. في الواقع ، يمكن لبعض الأطعمة أن ترفع ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول ، وجميعها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

وفقًا للدكتور كيران روكديكار ، طبيب السمنة وأخصائي التغذية المشهور ، مؤسس تطبيق دايت كوين ، يجب استهلاك الفاكهة لجعل القلب صحيًا وقويًا. الفاكهة لها القدرة على تحسين صحة القلب. وذلك لأن الفاكهة مليئة بجميع العناصر الغذائية الأساسية استهلاك الفاكهة يساعد في السيطرة على الكوليسترول وضغط الدم ، وهي ضارة بصحة القلب.



البرتقال

يحتوي البرتقال على ألياف البكتين المقاومة للكوليسترول تساعد شرائح البرتقال على منع أكسدة الكوليسترول. يلتصق الكوليسترول المؤكسد بجدران الشرايين مكونًا طبقة البلاك. يمكن أن تنمو اللويحة بشكل كبير بما يكفي لمنع تدفق الدم في الأوعية الدموية الصغيرة ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

التوت البري



مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في العنب البري والتي تعمل على تقليل تراكم الكوليسترول الضار LDL في جدران الشرايين التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحماية من تكلس الأوعية الدموية الممرض ، المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين. يحتوي الموز أيضًا على الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي. كلهم يدعمون صحة القلب .

التفاح



يساعد التفاح في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. هذا لأنها تحتوي على العديد من المركبات المختلفة التي تعمل على تحسين العوامل المختلفة المتعلقة بصحة القلب. أنها تحتوي على مادة كيميائية نباتية تسمى كيرسيتين والتي تعمل كعامل طبيعي مضاد للالتهابات. قد يساعد الكيرسيتين أيضًا في منع تجلط الدم. التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض الكوليسترول. كما أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي تم ربطها بخفض ضغط الدم ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

بابايا

تحتوي البابايا على مستويات عالية من فيتامين أ المضاد للأكسدة وفيتامين ج وفيتامين هـ. قد يقلل النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب. تمنع مضادات الأكسدة أكسدة الكوليسترول. عندما يتأكسد الكوليسترول ، فمن المرجح أن يسبب انسدادًا يؤدي إلى أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة الألياف العالية في البابايا قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. النظام الغذائي الغني بالألياف يخفض مستويات الكوليسترول.

بلاك بيري



يحتوي بلاك بيري على مادة الأنثوسيانين التي توفر الحماية للقلب. يعتبر التوت الأسود مصادر غنية بفيتامين C والبوتاسيوم ، وكلاهما يدعم نظام القلب والأوعية الدموية الجيد والصحي.