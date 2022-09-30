أحمد كامل: أمراض القلب السبب الأول للوفاة في العالم.. فيديو

أكد أحمد كامل، نائب مدير معهد القلب، نقوم بعمل برامج توعوية حول أمراض القلب، مشيرا إلى أن أمراض القلب السبب الأول للوفاه في العالم، حسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

وقال أحمد كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لا بد من عمل وقاية لأنفسنا، ووقاية للمجتمع بخطورة أمراض القلب، مؤكدا أنه نعمل على ندوات توعوية، عوامل الخطورة التي تؤدي لأمراض القلب.

وتابع نائب مدير معهد القلب، مريض القلب في مصر عليه عبئ كبير، لأنه هو من يعلم خطورة أمراض القلب، ودوره يجب أن يكون توعوي، مؤكدا أن ضغط الدم والسكر، أحد أهم أسباب أمراض القلب.

لا بد أن يقلعوا عن التدخين

وأشار أحمد كامل إلى أن المدخنين لا بد أن يقلعوا عن التدخين لما له من خطورة على أمراض القلب.