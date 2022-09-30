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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عن إصابات القلب|المعهد القومي: نعالج مليونا و242 ألفا في 6 أشهر

معهد القلب
معهد القلب

أكد الدكتور محمد عبدالهادي عميد معهد القلب القومي، أن اليوم يحتفل الجميع بـ يوم القلب العالمي، ونطالب الجميع بحماية القلوب، موضحًا أن هناك ندوات لمعرفة المواطنين بمخاطر القلب، و العمل على حماية القلب.

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وأضاف عميد معهد القلب القومي، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الموت بالقلب، يكون مفاجئ، وأن معهد القلب يقدم أنشطة وقائية، وعلاجية، من أجل المواطنين.


ولفت عميد معهد القلب القومي، إلى أن المعهد يقدم خدمات كثيرة لـ أبواب الشر التى تضر القلب، وأن الضغط و السكر و التدخين، و العصبية، و تناول الوجبات الجاهزة، جميعها يضر القلب.


وفجر مفاجأة كبيرة على الهواء وقال :" تم علاج 2 مليون  و 178 ألف مواطن فى عام 2021، وهناك احصائيات يومية و شهرية و ربع سنوية و سنوية".


وكشف أنه فى النصف الأول من هذا العام " الـ 6 أشهر الأولي" تم علاج مليون و 242 ألف مريض مصاب بأمراض القلب.


وأوضح أنه 149 ألف حالة تم عرضها على الطوارئ، و 500 ألف حالة فى الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي ذهبت لـ العيادات الخارجية، و هناك ارقاك كبيرة تتوفى بسبب توقف عضلة القلب.
وتابع أن مرض القلب ينهى الحياة، وأن أزمات القلب هى السبب الأولى لـ الوفيات بالعالم، وفى مصر، وطالب الجميع بتوخي الحذر، لآن عمليات القلب مكلفة جدًا.


وأوضح أن كل بيت به مريض قلب يسبب مشكلات كثير لـ المواطنين بالبيت، وطالب الجميع بعمل فحوصات على القلب، من أجل الاطمئنان، وهناك فحوصات قلب شاملة بمعهد القلب القومي.
وأشار إلى أن المعهد يقوم بعمل فحص شامل، والمريض متاح له أن يذهب لـ المعهد، ويقوم بعمل الفحوصات فى الحال.


وأكد أن المعهد يعمل 7 أيام فى الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة، ولا يوجد قوائم انتظار بالمعهد، فجميع الحالات تعالج فى الحال.

علاقة القلب بالحب

 

وتحدث عن علاقة القلب بالحب، وقال :" القلب عبارة عن عضلة و صمامات و كهرباء، شرايين" وأن جملة مين المسؤول عن الحب هل القلب أو العين، فهو كلام شعراء، فمن يشعر بالعاطفة تجاه أحد ينتج عنها ارتفاع فى ضربات القلب، وفى حالة الانفعال يحدث نفس الأمر ارتفاع فى ضربات القلب.

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