عميد معهد القلب: نستقبل أربعمائة حالة طارئة يوميا ..فيديو

قال الدكتور محمد عبد الهادي عميد المعهد القومي للقلب، إن معهد القلب عبارة عن صرح طبي وتعليمي عملاق ولا يؤدي الخدمة الطبية فقط.

وأضاف عبد الهادي خلال لقائه في برنامج" حضرة المواطن " المواطن المذاع علي قناه " الحدث اليوم"، أن المعهد يقوم بعمل جراحات القلب وعمل الخدمات الملحقة بالعملية، مؤكدا أن معهد القلب ساهم في علاج 2 مليون و 178 الف مواطن في عام 2021 .

وأوضح عبد الهادي ، أن معهد القلب يستقبل أربعمائة حالة طارئة يوميا وعلي مدار 2021 استقبلنا 350 ألف حالة طوارىء، مؤكدا ان ابرز امراض القلب الشائعة هي الجلطات الحادة .