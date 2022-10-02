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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع جاهزية 210 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ورئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية  والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ومستشار وزير الإنتاج الحربى ورئيس مصنع 200 الحربى و ممثلي شركة صناعة وسائل النقل "MCV" وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل .

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  "COP 27" بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر الجهود فيما يخص الاستعدادات الجارية في إطار استضافة مصر لقمة المناخ فيما يخص نقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة حيث تشارك وزارة التنمية المحلية عبر ( هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) بـ 210 أتوبيس منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة النقل والعمل على تذليل أي معوقات خاصة بهذا الملف الهام .

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بكافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لهذا الحدث الدولى الهام والذى يتابعه بصورة مستمرة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من خلال أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث العالمى بصورة مشرفة تعكس جهود مصر في هذا الشأن ومكانتها دولياً .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة النقل فيما يخص الانتهاء من منظومة شحن الأتوبيسات بالغاز الطبيعى والكهرباء و إقامة محطات الشحن في مدينة شرم الشيخ لشحن الأتوبيسات المستخدمة في نقل الوفود خلال فعاليات مؤتمر المناخ ، كما تم عرض عدد الأتوبيسات التي تم استلامها من وزارة الإنتاج الحربى وتركيب الهويات البصرية من جانب إحدى شركات وزارة النقل تمهيداً لنقلها إلى مدينة شرم الشيخ .

كما تم الإشارة إلى ضرورة توفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ ، والانتهاء من تدريب السائقين والأطقم المشاركة في تشغيل هذه الأتوبيسات حيث تم اختيار حوالى 300 سائق من السائقين المتميزين ، وكذا 36 من العاملين ( مهندسين – مشرفين – ميكانيكى – كهربائى سيارات – فنى تكييف ) .

وخلال اللقاء عرض اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لكافة الإجراءات التي قامت بها هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الفترة الماضية فيما يخص خطة الهيئة لإضافة الأتوبيسات الحديثة الصديقة للبيئة لتحسين الخدمة المقدمة وكذا الخطوات القادمة للانتهاء من التكليفات الخاصة بهيئة النقل العام فيما يخص نقل الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ القادم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال علي تقديم المحافظة وقطاعاتها المعنية بهذا الملف كل التيسيرات والتنسيقات اللازمة خاصة ما يخص اجراءات استصدار التراخيص بعد    استلام الاتوبيسات التي يتم تصنيعها لتركيب الهوية البصرية لها ونقلها الي شرم الشيخ .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ بعد تركيب الهوية البصرية لها إعتباراً من الأسبوع الجارى وكذا إنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى .

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة استلام باقى الأتوبيسات المتعاقد عليها لانهاء إجراءات التراخيص اللازمة لها مع تركيب الهوية البصرية من جانب شركة وزارة النقل ، وشدد اللواء هشام آمنة على أننا ليس لدينا رفاهية الوقت لسرعة الإنتهاء من التكليفات الخاصة لكل الجهات المعنية بهذا الملف ، مؤكداً أنه سيتم متابعته بصورة يومية من جانب وزارة التنمية المحلية ، مشدداً على أهمية أن تظهر هذه الأتوبيسات بالمظهر اللائق والمشرف أثناء إنعقاد المؤتمر .

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وزير التنمية المحلية القاهرة الاسكندرية أتوبيسا هشام امنة

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