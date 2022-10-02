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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل مشروع اون لاين.. نصائح للفتيات للتربح من الإنترنت

صدى البلد

انتشرت طرق متعددة للتربح من خلال الإنترنت وأبرز هذه الطرق هي بيع الملابس اون لاين من خلال علي شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعد واحدة من أفضل طرق الربح من الإنترنت ولهذا ستجد أن سوق الموضة والأزياء  مجالا واسعا للمرأة كي تبدع فيه، ولكن قد يواجهها عدة مشكلات في أين تبدأ وكيف تنجح، ليجيب خبير الموضة  والأزياء موسي عثمان  عن الطرق المثلي التي يجب علي المرأة اتباعها لتقدم مشروعا  مربحا  علي الانترنت.

 

- الخطوة الأولي لا بد من دراسة العملاء الذي يقومون بشراء هذه الأزياء ويفضل أن تتبع أفضل أنواع الموضة وتواكب كل ما هو جديد لعرضه ؛ كما ينبغي دراسة  المنافسين لنعرف أولا كيف نسوق للعملاء بأفضل الطرق غير المتبعة والتقليدية والتي تميز واحدة عن أخري.

 

-يجب أن تبدأ بميزانية مناسبة لحجم طموحاتها وأن تبتعد عن التسويق المباشر في البداية كالمحلات ويفضل التركيز علي البيع اونلاين  حتي تكبر مشروعها.

 

- يجب أن تحدد الموردين ذو ثقة عالية وأن تحصل علي أفضل الأزياء المميزة والتي لا تتوافر في السوق أو تتشابه مع بضائع أخرى.

 

-التسويق الجيد للمنتجات من خلال الصفحة الرسمية علي الفيس بوك الانستجرام وكل شبكات التواصل الاجتماعي وتكون كل صفحة بنفس قوة الأخري وعرض أيضا في الجروبات التي تسوق المنتج.

 

-الاهتمام بالصور والفيديوهات المؤثرة التي تميزها علي الانترنت فهذا عامل مهم في تسويق المنتجات.

 

- يجب الاهتمام بالإعلانات الممولة والتواصل الدائم مع البلوجر  المؤثرين كنوع من الدعاية المنتج والترويج له والاهتمام بإعلانات جوجل.

 

-الوصف الجيد للمنتج عند عرضه ومميزاته وأن يكون بسعر مناسب يستهدف جميع الطبقات.

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