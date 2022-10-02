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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلالات جديدة من الأرز عالية الإنتاج وموفرة للمياه بمحطة بحوث سخا | فيديو

زراعة الأرز
زراعة الأرز

عرض برنامج  " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ،  تقريرا عن أبرز السلالات الجديدة من  الأرز  عالية الإنتاج ، وموفرة للمياه بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ .

وقال الدكتور حمدي موافي ، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر في مصر ، إن هناك نجاحا لمحصول الأرز في مصر بطريقة مبشرة ، على الرغم من أن هناك عدد من الأراضي المتأثرة بالملوحة ، وندرة المياه .

وتابع " موافي " ، أن الإنتاجية تعدت 4.5 طن من محصول الأرز من الأصناف الحديثة ، التي نعتبرها أمل كبير في زراعة الأرز ، مشيرا إلى أن فترة زراعة الأرز أصبحت أطول ، وأكثر تكيفا مع الظروف المناخية . 
 

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