سلالات جديدة من الأرز عالية الإنتاج وموفرة للمياه بمحطة بحوث سخا | فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، تقريرا عن أبرز السلالات الجديدة من الأرز عالية الإنتاج ، وموفرة للمياه بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ .

وقال الدكتور حمدي موافي ، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر في مصر ، إن هناك نجاحا لمحصول الأرز في مصر بطريقة مبشرة ، على الرغم من أن هناك عدد من الأراضي المتأثرة بالملوحة ، وندرة المياه .

وتابع " موافي " ، أن الإنتاجية تعدت 4.5 طن من محصول الأرز من الأصناف الحديثة ، التي نعتبرها أمل كبير في زراعة الأرز ، مشيرا إلى أن فترة زراعة الأرز أصبحت أطول ، وأكثر تكيفا مع الظروف المناخية .

