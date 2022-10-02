رئيس المحلة: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية لردع المخالفين

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد وذلك خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٠ حيث تم اليوم إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية تحت إشراف المهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وغرف و أبنية بالبلوك و الطوب الأحمر و سملات و حفر قواعد و شدات خشبية على مساحة 8 قيراط و 21 سهم بالوحدات المحلية لشبرابابل وميت الليت هاشم و المعتمدية و محلة حسن.

يذكر أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات بالغربية والتحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و جاءت الحملة بمشاركة مسئولى الشرطة و الزراعة.

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