عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية لردع المخالفين

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد وذلك خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٠ حيث تم اليوم إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية تحت إشراف المهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

txt

على أنغام النشيد الوطني.. محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي بمدرستي محمد فريد والزهراء

وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وغرف و أبنية بالبلوك و الطوب الأحمر و سملات و حفر قواعد و شدات خشبية على مساحة 8 قيراط و 21 سهم بالوحدات المحلية لشبرابابل وميت الليت هاشم و المعتمدية و محلة حسن.

على أنغام النشيد الوطني.. محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي بمدرستي محمد فريد والزهراء

يذكر أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات بالغربية  والتحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و جاءت الحملة بمشاركة مسئولى الشرطة و الزراعة.

IMG-20221002-WA0050
IMG-20221002-WA0050
IMG-20221002-WA0049
IMG-20221002-WA0049
IMG-20221002-WA0052
IMG-20221002-WA0052
IMG-20221002-WA0051
IMG-20221002-WA0051
IMG-20221002-WA0047
IMG-20221002-WA0047
IMG-20221002-WA0048
IMG-20221002-WA0048
IMG-20221002-WA0045
IMG-20221002-WA0045
IMG-20221002-WA0046
IMG-20221002-WA0046
المحلة محافظ الغربية الزراعة إزالة التعديات مدينة المحلة الوحدات المحلية الغربية رئيس المحلة ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

شبورة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للأهالي بنهاية أول أسبوع دراسي| فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

موضوعات متعلقة

ضباط مرور الغربية يوزعون هدايا وإرشادات علي الطلاب احتفالا بالعام الدراسي.. صور

ترشيحاتنا

خالف تعُرف.. هل تتعمد ياسمين عز إثارة الجدل لتتصدر التريند؟| شاهد

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

سنتعرض لكارثة اقتصادية.. رئيسة وزراء بريطانيا تقر بخطتها الخاطئة

خبير تربوي: تصريحات وزير التعليم مُبشرة لعام دراسي آمن | فيديو

أحلاهم مر.. مسئولون أوكرانيون يضعون أمام روسيا 3 خيارات بعد انسحابها من ليمان

لعب حافيا وتزوج عارضة أزياء.. فيرمينو نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ