محافظ الوادي الجديد: نستعد لدخول موسوعة جينيس بمحصول التمور| فيديو

قال محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، بمناسبة العيد القومي للمحافظة : إن ملتقى التمور يساهم في طرح حلولا لمشكلات زراعة النخيل ، ويضم دكاترة وأطباء متعاقدين مع الشركات الأجنبية ، لإيجاد حلول للمزارع المصري ، موضحا أن الهدف ليس التمور فقط في المؤتمر ولكن خدمة 20 صناعة أخرى لصالح التمور .

وأضاف محافظ الوادي الجديد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن ملتقى التمور لهذا العام يحضره عدد من الوزراء المصريين ، وتم الاتفاق على تسجيل التمور في موسوعة جينيس ، وعمل أطول سلسلة تمور في العالم ، من خلال لجنة تحكيم من الموسوعة داخل الملتقى .

نصيب الوادي الجديد من مشروع 1.5 مليون فدان

وأشار محافظ الوادي الجديد ، إلى أن نصيب محافظة الوادي الجدي من مبادرة زراعة 1.5 مليون فدان حوالي 400 ألف فدان ، وتم الانتهاء من تنفيذ 80 % من تخصيص هذه الأراضي .

ولفت " الزملوط " ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالتوسع في زراعة أصناف جديدة من التمور بالمحافظة ، واطلاق مبادرة لـ زراعة 5 مليون نخلة تنتج أفضل أنواع التمور ، وكافة أنواعها من جميع الدول العربية ، وعرضها في ملتقى التمور بالمحافظة .