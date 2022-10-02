عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الوادي الجديد: نستعد لدخول موسوعة جينيس بمحصول التمور| فيديو

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قال محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، بمناسبة العيد القومي للمحافظة : إن ملتقى التمور يساهم في طرح حلولا لمشكلات زراعة النخيل ، ويضم دكاترة وأطباء متعاقدين مع الشركات الأجنبية ، لإيجاد حلول للمزارع المصري ، موضحا أن الهدف ليس التمور فقط في المؤتمر ولكن خدمة 20 صناعة أخرى لصالح التمور .

وأضاف محافظ  الوادي الجديد   ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن ملتقى التمور لهذا العام يحضره عدد من الوزراء المصريين ، وتم الاتفاق على تسجيل التمور في موسوعة جينيس ، وعمل أطول سلسلة تمور في العالم ، من خلال لجنة تحكيم من الموسوعة داخل الملتقى .

 

txt

في عيدها القومي|الزراعة تصدر إنفوجرافا عن الوادي الجديد مستقبل التعمير والاستثمار الأخضر

نصيب الوادي الجديد من مشروع 1.5 مليون فدان 

وأشار محافظ الوادي الجديد ، إلى أن نصيب محافظة الوادي الجدي من مبادرة زراعة 1.5 مليون فدان حوالي 400 ألف فدان ، وتم الانتهاء من تنفيذ 80 % من تخصيص هذه الأراضي .

ولفت " الزملوط " ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالتوسع في زراعة أصناف جديدة من التمور بالمحافظة ، واطلاق مبادرة لـ زراعة 5 مليون نخلة تنتج أفضل أنواع التمور ، وكافة أنواعها من جميع الدول العربية ، وعرضها في ملتقى التمور بالمحافظة . 

محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برنامج صباح الخير يا مصر توك شو تمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

شبورة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للأهالي بنهاية أول أسبوع دراسي| فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

خالف تعُرف.. هل تتعمد ياسمين عز إثارة الجدل لتتصدر التريند؟| شاهد

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

سنتعرض لكارثة اقتصادية.. رئيسة وزراء بريطانيا تقر بخطتها الخاطئة

خبير تربوي: تصريحات وزير التعليم مُبشرة لعام دراسي آمن | فيديو

أحلاهم مر.. مسئولون أوكرانيون يضعون أمام روسيا 3 خيارات بعد انسحابها من ليمان

لعب حافيا وتزوج عارضة أزياء.. فيرمينو نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ