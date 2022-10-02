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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة ناهد السباعى.. «19 ب» يمثل مصر فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

سيد رجب فيلم 19 ب
سيد رجب فيلم "19 ب"

يشارك الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

الفيلم يعرض لأول مرة عالميا، وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج “فيلم كلينك”، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.

يدور الفيلم في إطار تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يحيا وحيدا وشبه معزول في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

من جانبه، قال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة، ونثق بأنه سيحقق مردودا جيدا بعد عرضه للجمهور، مؤكدا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات، وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.

فيما أشاد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، بمخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد، مؤكدا أن أفلامه دائما ما كانت تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتكلل بالجوائز من كبرى المحافل الدولية، لافتا إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في المهرجان، حيث شاركت معظم أفلامه بدورات سابقة مثل "ميكروفون"، و"هليوبوليس"، و"ديكور"، وحصدت عدة جوائز آخرها كان أحسن ممثل لفيلم "ليل خارجي" الذي شارك في دورة عام 2018.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

الفيلم المصري 19 ب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ناهد السباعي الفنان سيد رجب Arts Entertainment

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