عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شهيدة التدريس.. مصرع معلمة بمدرسة مطوبس في حادث أثناء التوجه للعمل

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطار من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق بوفاة المعلمة أنديرا غاندي عبد الحميد معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.
 

وكلف خلف الزناتى المعلمين، جميع أعضاء النقابة الفرعية بدسوق برئاسة حسن الشيمى وأعضاء اللجنة النقابية بالتوجه إلى المستشفى ومركز الشرطة لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وحضور المراسم وتقديم واجب العزاء ، ومتابعة القضية لمعاقبة المتسبب فى وفاة المعلمة.


وتقدم نقيب المعلمين ، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

نقابة المعلمين: التقديم للوظائف على موقع بوابة الوظائف الحكومية.. تفاصيل

نقابة المعلمين تنفى اتخاذ قرار بتجديد كارنيه العضوية سنويا

نقابة المعلمين نقابة المعلمين بدسوق نقيب المعلمين خلف الزناتي وفاة أنديرا غاندي عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

هتلاقيني عندك.. رسالة صارمة من رضا حجازي للمديريات التعليمية| فيديو

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

موضوعات متعلقة

بدعم وكفالة نقابة المعلمين.. إيداع مدرس العلوم المريض نفسيا بدور رعاية في قنا

نقابة المعلمين: تشكيل غرفة عمليات ورقم واتس آب لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حرامي ملابس داخلية.. سيدات ورجال يطلبون الطلاق لأسباب غريبة| فيديو جراف

وش السعد.. سيكازوي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

من داخل المستشفى.. ننشر الصور الأولى لطلاب مدرسة المعتمدية المصابين

كأس العالم بقطر.. سوق جديد لإنعاش السياحة المصرية| تفاصيل مهمة

ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

لصالح 2910 مستفيدين.. وزير الزراعة يوزع 579 مشروعا على أهالي الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل الكلية البحرية

بعد نصائحها المثيرة للجدل.. صور جديدة تكشف تغير ملامح ياسمين عز| شاهد

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة تكشف رشاقتها| شاهد

فيديو

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ