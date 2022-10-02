شهيدة التدريس.. مصرع معلمة بمدرسة مطوبس في حادث أثناء التوجه للعمل

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطار من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق بوفاة المعلمة أنديرا غاندي عبد الحميد معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.



وكلف خلف الزناتى المعلمين، جميع أعضاء النقابة الفرعية بدسوق برئاسة حسن الشيمى وأعضاء اللجنة النقابية بالتوجه إلى المستشفى ومركز الشرطة لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وحضور المراسم وتقديم واجب العزاء ، ومتابعة القضية لمعاقبة المتسبب فى وفاة المعلمة.



وتقدم نقيب المعلمين ، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .