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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. والجمهور: نسخة ياسمين صبري

صدى البلد

حرصت الفنانة بسنت شوقى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

وظهرت بسنت شوقى في الصور بإطلالة جذابة بالأسود، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

مما حازت علي إعجاب متابعها وجاءت التعليقات كالآتي: شبه ياسمين صبري ،قمر جدا ، تجنني ، نسخة ياسمين صبري .

بإطلالة صيفية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شاهد.. بسنت شوقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.


مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

 

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