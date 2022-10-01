بإطلالة صيفية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

حرصت الفنانة بسنت شوقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها بعد زواجها من الفنان محمد فراج.

ظهرت بسنت شوقى في الصور بإطلالة جريئة ومثيرة صيفية مرتدية فستان مكشوف الصدر و الاكتاف باللون البينك .

ونسقت بسنت مع هذه الإطلالة الأكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة جدا.

كما اختارت بسنت ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.



مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.



مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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