ضربة قوية لريال مدريد بإصابة صعبة لكورتوا قبل ساعات من مواجهة أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تشخيص الإصابة التي تعرض لها تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق، قبل ساعات من مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد أوساسونا، اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر".

ويعود ريال مدريد إلى المنافسة بعد فترة التوقف الدوري ويستأنف المسابقة بعد 14 يوما من مباراته الرسمية الأخيرة بحثا عن مواصلة سلسلة انتصاراته الكاملة في الليجا للحفاظ على الصدارة.

سيواجه المدريديستا منافسه أوساسونا، الذي يزور ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السابعة من المسابقة 9:00 مساءً.



ويتطلع الفريق إلى مواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم بعدما فاز في المباريات الرسمية التسع التي لعبها حتى الآن (ست مباريات في الليجا، اثنتان في دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي).

ينطلق اليوم كذلك شهر أكتوبر المزدحم، الذي سيخوض فيه ريال مدريد تسع مباريات: 6 في الليجا و 3 في دوري الأبطال.