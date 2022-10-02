السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ، إيمان عبد اللطيف، فيديو عن التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن لحريق أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادي والناتج عن ماس كهربائي في تكييف وراء اشتعال النيران بالمبنى الإداري.

كما تبين من المعاينة ان النيران نشبت بالطابق الأول بالمبنى الإداري وامتدت الي أجزاء من الطابق الثاني وتم السيطرة عليها قبل احتراق المعمل .

وايضا تبين فى حادث أخر لمباحث الجيزة حول انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات أن الحادث أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة..

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد أبرز الأحداث حول انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات .

شاهد الفيديو:

وكان سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات قد انهار منذ قليل، ما أسفر عن إصابة عدة طالبات بإصابات طفيفة وحضرت سيارات الإسعاف لنقل الحالات المصابة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مسئولي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في مدينة كرداسة بالجيزة بانهيار سور سلم خرساني على طالبات المدرسة في أول يوم دراسي، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص الأولي أن سور سلم انهار جزء منه، ما أدى لإصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.