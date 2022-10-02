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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الناتو: أي قرار بشأن عضوية الحلف يتم اتخاذه بالإجماع

صدى البلد

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحلف يعتمد سياسة الباب المفتوح وكل دولة عضو فيه لها الحق أن تختار مسارها وأي قرار بشأن العضوية يتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.
وأوضح ستولتنبرج - في تصريح أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم /الأحد/ - أنه "بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو فإن أي قرار بشأن العضوية يتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".
وأضاف أن أفضل طريقة للرد على إعلان روسيا ضم أجزاء من أوكرانيا هو مواصلة دعم حكومة كييف لمساعدتها على تحرير الأراضي الأوكرانية من روسيا.
وأشار إلى أن تقدم أوكرانيا في بلدة "ليمان" الاستراتيجية يوضح أنها تحرز تقدما على الأرض وأنها قادرة على صد القوات الروسية.
وأكد ستولتنبرج أن الفضل في تقدم أوكرانيا في ليمان يعود إلى شجاعة ومهارة الأوكرانيين وأيضا إلى الأسلحة المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لأوكرانيا.

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