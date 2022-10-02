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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة بطلاً لكأس السوبر العراقي

صدى البلد

توج فريق الشرطة العراقي، بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، ببطولة السوبر،  بعد الفوز على الكرخ  1/0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق الشرطة العراقي عن طريق لاعبه عبد المجيد أبوبكر في الدقيقة 44.

كان مؤمن سليمان قد قاد فريق الشرطة العراقي مؤخراً بالفوز ببطولة الدوري قبل إنتهاء المسابقة بـ 7 جولات.

وأعلن نادي الشرطة العراقي، برئاسة عدي الربيعي، مؤخراً، تمديد تعاقد مؤمن سليمان وجهازه المعاون لموسم جديد.

يذكر أن مؤمن سليمان قد تولى تدريب الشرطة الموسم الماضي وسبق له العمل من قبل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

الشرطة مؤمن سليمان بطولة السوبر الكرخ الشرطة العراقي

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