حقوق القاهرة: فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العاليا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة عن فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العاليا بكلية الحقوق للعام الجامعي 2022 -2023.

شروط القبول بالدراسات العليا:

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها بتقدير حد أدنى (جيد).

بالنسبة للطالب خريج التعليم المفتوح يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

بالنسبة لخريجي جامعة الأزهر يشترط تخصص شريعة وقانون.

بالنسبة لخريجي كلية الشرطة يشترط: موافقة جهة العمل + أصل بيان درجات مرسل من جهة العمل.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير المعتمدة، فلا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

يكون التقديم بفرع الكلية بالشيخ زايد.

المستندات المطلوبة للتقديم:

أصل شهادة الليسانس حد أدنى ( تقدير جيد).

في حالة عدم استلام الطالب لأصل شهادة الليسانس تقدم إفادة النجاح موضحًا بها تقدير الطالب بحد أدنى (تقدير جيد). ويوقع الطالب إقرار إحضار أصل الشهادة في خلال شهر من تاريخ التقديم.

أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

صورة الموقف من التجنيد (للذكور).

صورة بطاقة الرقم القومي.

أربع صور شخصية حديثة (4×6).

في حالة إذا كان المؤهل تعليم مفتوح فيجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة.

حافظة مستندات.

الرسوم المقررة للتسجيل بالدبلوم:

مستجد: 2233.45 جنيه مصري

إعادة القيد: 1803.45 جنيه مصري