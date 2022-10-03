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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 مزايا سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

3 مزايا سرية على
3 مزايا سرية على آيفون قد لا تعرفها

يأتي هاتف آيفون iPhone الشهير، بعدد كبير من المزايا الرئيسية التي تجعله جهازا مميزا يفضل الملايين من الأشخاص استخدامه رغم الثمن المكلف الذي يباع به، ومع ذلك، فأن جهاز آيفون الخاص بك مليء بالميزات السرية التي ربما فاتتك، والتي قد تحسن من طريقة استخدامك للهاتف ولتحقيق أقصى استفادة من هاتف آبل الباهظ التكلفة.

ربما يغفل بعض أصحاب هواتف آيفون عن وجود بعض المميزات على أجهزتهم، فهي تعتبر مميزات مخفية أو غير معلن عنها، يتركها مطوروا نظام التشغيل iOS إلى أن يكتشفها المستخدمين أثناء استخدام الجهاز، إليك فيما يلي 3 مزايا سرية على آيفون قد لا تعرفها، وفقا لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية.

 

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3 مزايا سرية على آيفون قد لا تعرفها


- ميزة خاصة بشأن هطول الأمطار:

يحتوي جهاز آيفون على إعداد مخفي يمنحك تنبيهات بشأن الطقس بناءً على موقعك، فإذا كان الأمطار أو الثلوج على وشك أن يتساقط بالمنطقة التي تعيش بها، فسوف يحذرك هاتف آبل بأماكن تساقطها وتوقيتاتها، مما يمنحك فرصة كافية لأخد الاحتياطات اللازمة للبقاء بالمنزل أثناء تساقط الأمطار إذا كنت ممن يكرهون فصل الشتاء.

ولتفعيل تنبيهات الطقس بـ خريطة الثلج على هواتف آيفون، تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار نظام تشغيل من آبل> ثم امنح تطبيق الطقس الأذونات الخاصة لتحديد موقعك عبر تطبيق الإعدادات Settings > ثم الخصوصية Privacy> ثم خدمات الموقع Location Services> ابحث عن الطقس Weather> ثم قم بتحديد الخيار دائما Always.

بعد ذلك، تأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات إليك من خلال اذهب إلى الإعدادات Settings> إخطارات الطقس Notifications> السماح بالإشعارات Weather> السماح بالإشعارات Allow Notifications، ثم قم بتحديد نوع التنبيهات التي تريدها.

- رموز آيفون السرية:

يمكنك الوصول إلى العديد من ميزات آيفون المفيدة عن طريق كتابة بعض الرموز السرية في لوحة الاتصال بهاتفك، إليك فيما يلي أبرزها:

- # 06 #  لمعرفة رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة IMEI الخاص بهاتفك
-  *3001 # 12345 # * لمعرفة معلومات عن إشارة الشبكة
- * 61 * لتحويل المكالمات الواردة
- # 31 # اإخفاء هوية المتصل
- * 33 * منع المكالمات الصادرة
- * 43 # تفعيل خاصية انتظار المكالمات
- # 43 #  تعطيل انتظار المكالمات

- ترجمة فورية باستخدام آيفون:

يمكن لجهاز آيفون الخاص بك ترجمة أي علامة بلغة أجنبية على الفور، باستخدام خطوات بسيطة:

أولا: افتح كاميرا آيفون والتقط صورة لإشارة بلغة أجنبية، ثم انتقل إلى الصورة في تطبيق الصور الخاص بك، اضغط بإصبعك واسحب فوق النص، استخدم هذا لتمييز النص تماما كما تفعل في المستند، الآن انقر فوق “ترجمة” في القائمة المنبثقة التي تظهر أعلى النص، سيقوم تلقائيًا بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، يمكنك نسخ الترجمة أو تغيير اللغة باستخدام الإعدادات، كما يمكنك حتى جعل آيفون نطق الترجمة بصوت عالٍ.

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