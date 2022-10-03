مصرع طفلة أسفل عجلات جرار زراعي في سوهاج

لقيت طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعها؛ إثر لهوها أمام منزل أسرتها، حيث اصطدم بها جرار زراعي؛ ما أدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفلة (جودي. ا. ش- 3 سنوات- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة (وفاء. م. ا- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت بأنه أثناء لهو طفلتها المذكورة أمام المنزل، إصطدم بها جرار زراعي قيادة المدعو (عاطف. ا. ا- 60 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)؛ ما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.