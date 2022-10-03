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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الصاوي يبكي على الهواء ويكشف تفاصيل رسالته لـ ابنه قبل وفاته.. فيديو

محمد الصاوي
محمد الصاوي

حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه.

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وتحدث الفنان محمد الصاوي، عن لحظة الوفاة قائلا: “إبراهيم ابني كان لسه متخرج من كلية هندسة وكان واخد صاحب ليه يشغله معاه ووقعت الحادثة في ذلك الوقت”.

وأضاف: “بعد الحادثة قولت له دي حسناتك اللي عملتها وأنت في الجنة ورأيت في  الرؤيا أنه كان راكبا سفينة كبيرة جدا وكان يودعنا من السفينة وحاولنا نقرب منه لكنه شاور لنا بأن نتوقف، وكان فيما معناها أنه سيأخذ بأيدينا على الصراط المستقيم”.
 


دخول مجال الفن
 


وروي "محمد الصاوي" تفاصيل دخوله مجال الفن، قائلا:" تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسمعت أن فيه مسرح بالكلية وذهبت للمشاهدة".

 

وأضاف :" تواجدت معهم لفترة وبعدها اختفيت،ولكن عدت مرة أخرى لفريق التمثيل، وتفاجأت كثيرا من ردود أفعال الجمهور على أدائي".
 

محمد الصاوي الفنان محمد الصاوي كلية التجارة جامعة القاهرة اخبار التوك شو

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