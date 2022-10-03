إنت اللى علمت أخويا التدخين.. محمد الصاوي يتحدث عن أول موقف جمعه بالزعيم



حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه.

وتحدث عن الفنان عادل إمام، قائلا:"شاركت مع الأستاذ عادل إمام مجموعة من الأفلام منها زهايمر واللعب مع الكبار، متابعا:" هو بيحبني".



مقابلة عادل إمام

واسترسل: كان أخوه عصام إمام صديقى فى الجامعة والمدرسة وكنا بنذاكر أنا وعصام وبندخن ودخل علينا، متابعا: "بص وقال لى إنت اللى علمت أخويا التدخين، وبصلى جامد كده".

وأكمل:"أنا اتخضيت من الموقف وجاب علبة سجاير وقال لى إنت خفت ولا إيه وكنت وقتها لم أدخل مجال التمثيل".

وفيما يخص أصعب المشاهد التي جمعته مع الزعيم، أوضح أن مشهد الكذب عليه في فيلم زهايمر".



