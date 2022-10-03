مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 7 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر ، 7 ربيع الأول 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:23 ص

الشروق: 5:49 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 3:07 م

المَغرب: 5:38 م

العِشاء: 6:55 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:23 ص

الشروق: 5:50 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 3:07 م

المَغرب: 5:38 م

العِشاء: 6:55 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:28 ص

الشروق: 5:55 ص

الظُّهْر: 11:50 ص

العَصر: 3:11 م

المَغرب: 5:43 م

العِشاء: 7:01 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:24 ص

الشروق: 5:51 ص

الظُّهْر: 11:45 ص

العَصر: 3:07 م

المَغرب: 5:39 م

العِشاء: 6:57 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:12 ص

الشروق: 5:38 ص

الظُّهْر: 11:32 ص

العَصر: 2:55 م

المَغرب: 5:27 م

العِشاء: 6:43 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:25 ص

الشروق: 5:49 ص

الظُّهْر : 11:44 ص

العَصر: 3:07 م

المَغرب: 5:40 م

العِشاء : 6:54 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:23 ص

الشروق: 5:46 ص

الظُّهْر : 11:42 ص

العَصر: 3:05 م

المَغرب: 5:38 م

العِشاء : 6:52 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:42 ص

الشروق: 6:04 ص

الظُّهْر : 12:01 م

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 5:56 م

العِشاء : 7:10 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:19 ص

الشروق: 5:41 ص

الظُّهْر : 11:38 ص

العَصر: 3:01 م

المَغرب: 5:34 م

العِشاء : 6:47 م