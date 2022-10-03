مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 7 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر ، 7 ربيع الأول 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 4:23 ص
الشروق: 5:49 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 5:38 م
العِشاء: 6:55 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 4:23 ص
الشروق: 5:50 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 5:38 م
العِشاء: 6:55 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 4:28 ص
الشروق: 5:55 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 3:11 م
المَغرب: 5:43 م
العِشاء: 7:01 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 4:24 ص
الشروق: 5:51 ص
الظُّهْر: 11:45 ص
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 5:39 م
العِشاء: 6:57 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 4:12 ص
الشروق: 5:38 ص
الظُّهْر: 11:32 ص
العَصر: 2:55 م
المَغرب: 5:27 م
العِشاء: 6:43 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:25 ص
الشروق: 5:49 ص
الظُّهْر : 11:44 ص
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 5:40 م
العِشاء : 6:54 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 4:23 ص
الشروق: 5:46 ص
الظُّهْر : 11:42 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 5:38 م
العِشاء : 6:52 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:42 ص
الشروق: 6:04 ص
الظُّهْر : 12:01 م
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 5:56 م
العِشاء : 7:10 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:19 ص
الشروق: 5:41 ص
الظُّهْر : 11:38 ص
العَصر: 3:01 م
المَغرب: 5:34 م
العِشاء : 6:47 م