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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد المنستيري يخشى صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي
الأهلي

تحدث الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، عن الفارق بين مواجهة الأهلي في الموسم الماضي كمدربًا لوفاق سطيف، وحاليًا مع الاتحاد المنستيري.

وتابع نوفيتش في فيديو خاص لـبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، نعلم أن بيتسو موسيماني ترك الفريق، ومارسيل كولر تولى المسؤولية، لكن لن يختلف الأمر كثيرا، فهم نفس اللاعبين ونفس الإمكانيات، قد يكون هناك بعض التعديلات في طريقة اللعب مع المدرب الجديد الذي يريد أن يضع فكره، والمستقبل قد يخبرنا عن الفرق بين موسيماني وكولر.

وأضاف، لكن الآن لا يمكننا المقارنة، وقول أي شيء، فالمدرب الجديد يعرف كيف يدير فريق كبير مثل الأهلي، وهو لديه خبرة كبيرة في أوروبا، وكما قلت قد يكون هناك تغيير في النظام وطريقة اللعب، لكن في النهاية اللاعبين وإمكانياتهم كما هي.

وأكمل نوفيتش، لدينا بعض الصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية، وتعاقدنا مع ثنائي من الجزائر وأيضا لاعبين من تونس، ولا يمكن أن أشير إلى أن لاعب منهم سيصنع الفارق، فنحن نلعب ككتلة واحدة وفريق واحد، وإذا صنع أي لاعب الفارق فهو أمر جيد، لكن بالنسبة لي، يهمني الفريق ككل.

وواصل مدرب الاتحاد المنستيري، من الممكن أن يبدأ برونو سافيو المباراة، ومن الممكن لأ أيضا، فنحن نعرف الأسماء في الأهلي، ويجب أن نعرف طريقة لعب برونو سافيو، فالفريق تعاقد مع لاعبين جدد وأخرين رحلوا، لكن برونو سافيو صفقة يعول عليها النادي، ويجب أن نعرف كيف نواجه.

وأتم، كل التقدير للجماهير في مصر، والجماهير في تونس وفي المنستير، وأتمنى أن نلعب مباراتين جيدتين، ونثبت أن الكرة التونسية قوية، لأنه الطبع الكرة التونسية والمصرية ضمن الأقوى في إفريقيا.

داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري موسيمانى كولر برونو سافيو

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