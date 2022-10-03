فيريرا رافضه.. مفاجأة بشأن مصير سامسون أكينولا مع الزمالك

وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالا إلى إدارة نادي الزمالك عن مصير البنيني سامسون أكينولا الذي أعلن الأبيض التعاقد معه.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ما أعلمه أن سامسون كانت الفكرة أن ينضم اللاعب لفريق الناشئين، لأن فيريرا يرفض ضم أي لاعب في الفريق الاول دون أذنه، واتحاد الكرة أغلق الطريق على الزمالك وأكد أن قيد اللاعب تحت السن غير جائز، لكن حتى الآن لا نعرف مصير اللاعب.

وأكمل شبانة، جوسفالدو فيريرا هو أهم مدرب كرة قدم في مصر من ناحية القيمة التدريبية، وقبل كل من فيتوريا وكولر وتاكيس جونياس ومن كيروش وأي مدرب في الدوري المصري بالوقت الحالي، منذ مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق.

وأضاف شبانة، فيريرا جاء لمصر من أجل الاستمتاع وليس الأموال، وفاز بالدوري رغم الغيابات والنقص في مراكز كثيرة على عكس الأهلي الذي امتلك اللاعبين ولكنه عانى الإرهاق.

وأتم شبانة، مباراة الزمالك وفلامبو ستقام في برج العرب، وهذا الفكير جيد من إدارة الزمالك، الذي يرغب في الوصول إلى دور المجموعات بأي ثمن، الأهلي مباراته أمام الاتحاد المنستيري صعبة للغاية وهي الأصعب في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وبالمناسبة كولر أرسل للاعبين أمس فيديوهات للاعبيين من أجل دراسة الاتحاد المنستيري.