إنهاء الخلاف بين هند سعيد صالح وفكري صادق.. شاهد

حلت هند سعيد صالح مساء أمس ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدى.

وناشدت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء الدكتور أشرف زكي بإنهاء الأزمة وقفل التحقيق بين الفنان فكرى صادق وهند سعيد صالح.

وفاجأ مراد ابن الفنان فكري صادق هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح بـ بوكية ورد بعد انتهاء حلقة برنامج «كلمة أخيرة» بعد اعتذار والده على الهواء مباشرة.

وحضر جلسة الصلح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والناقد طارق الشناوي.

أحدث الفنان فكري صادق ، ضجة مؤخرا بسبب تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء المهنة، في إشارة إلى الفنان سعيد صالح.

كشف الفنان فكري صادق عن سبب هجومه على الراحل الفنان سعيد صالح، موضحا أنه تسبب في منعه من تجسيد دور خوليو في فيلم سلام يا صاحبي.



وأشار خلال استضافته مع الإعلامية آيات أباظة، علي قناة "نايل لايف"، أن الفنان سعيد صالح هو من وجه القائمين علي فيلم سلام يا صاحبي بالاستعانة بالفنان محمد متولي ليجسد دور خوليو بدلا منه.



ولفت فكري صادق، إلى أن مدير الإنتاج أوهم نادر جلال أنه صادق مسافر الي عمان للعمل هناك حتى يضيع عليه الدور، منوها بأنه جسد في نفس العمل دور ضابط مباحث في ثلاثة مشاهد فقط.



واعتذر الفنان فكري صادق، لهند سعيد صالح، قائلا: “بعت رسالة إلي هند.. وقلت لها حقك عليا وسامحيني وهم استفزوني وأنتي بنتي وغالية عندي.. وحضرت سبوعك ومناسباتك والله يرحم الجميع”، موجها حديثه لجمهوره: “أتضحك عليا وكانت ذلة لسان ويجب على الإنسان أنه قبل أن يتكلم يفكر وسامحوني حقكوا عليا”.



وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم إحالة الفنان فكري صادق إلى التحقيق بسبب ما قاله عن حب النجم الراحل سعيد صالح للكوكايين أكثر من ابنته، قائلا: "مش فاهم فكري صادق فنان كبير وأتمنى أن يكون التصريح المنسوب له برئ منه تماما".

وأوضح الدكتور اشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تحقيقا حاليا يجري حول الواقعة وهناك لجنة من نقابة المهن التمثيلية تتابع تصريحات فكري صادق، مؤكدا أن النقابة تلتزم بميثاق الشرف الأخلاقي.

واستكمل: "لا ننتظر تدخل هند سعيد صالح في الواقعة ولدينا ميثاق شرف أخلاقي نتعامل من خلاله، وأنا كلمت ابنة الراحل سعيد صالح واعتذرت لها، ووالدها اتكرم وما زال يكرم ويتم تكريم أعماله وقيمته الفنية في السينما المصرية".



دافع مراد فكري صادق عن والده بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سعيد صالح أنه فنان عادي وهجوم ابنته عليه بسبب هذا التصريح مؤكدا أن فكري صادق وسعيد صالح كانا من أقرب الأصدقاء بعضهما لبعض وأن ما حدث من والده ما هو إلا هو سوء تفاهم وعفوية بسبب تقدمه فى السن.

وكتب مراد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أختى الغالية و الفنانة بنت الأصول هند سعيد صالح طبعا انتى تعلمى جيدا عشقى و احترامى و تقديرى للنجم الكبير سعيد صالح و تاريخه منذ صغرى حتى تخرجنا انا وانتى من سنين زملاء واخوات من المعهد العالى للسينما.

وتابع: احنا اكبر من اننا نتكلم على صفحات الفيس بوك يا بنت عمى و عمنا كلنا، ووالدى بنفسه قال فى كذا لقاء قبل كدة أن علاقته بالفنان سعيد صالح وعادل امام كانت علاقة صداقة بعيد عن الفن و اشتغلوا سوا كتير و كل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية دون قصد غلط .... و خصوصآ لما تتطلع الكلمة من جيل والدك و والدى لأن ده جيل عظيم و فاهم و واعى و خصوصا انهم جيل واحد كمان و الجيل دا معروف بالحب أصلا لحد دلوقتى كمان.